В России появится инструмент для вложений в биткойн

13 февраля. FINMARKET.RU - На российском рынке появится новый инвестиционный, который позволяет заработать на росте биткойна без прямой покупки криптовалюты, пишут "Ведомости".

"Финам" в ближайшее время предложит квалифицированным инвесторам структурную облигацию на шесть месяцев с двойной защитой капитала, где базовым активом выступит ETF (спотовый биржевой фонд) на, рассказал представитель компании "Ведомостям".

Стоимость биткойна сейчас опустилась ниже исторического уровня в $100 000 (около $95 000 на 12 февраля), но за последний год цена самой популярной криптовалюты выросла в два раза. ETF на биткойн, по данным TrandingView, сейчас 11. В "Финаме" используют iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), запущенный компанией BlackRock летом 2023 г. За последний год он вырос более чем на 80%.

В будущих планах "Финама" – запуск продукта с привязкой к ETF на альткойн Ethereum, уточнил "Ведомостям" руководитель отдела инновационных продуктов и финансового инжиниринга "Финама" Антон Дороднев.