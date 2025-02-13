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13 февраля 2025 года 08:27

В России появится инструмент для вложений в биткойн

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Zuma\TASS
Zuma\TASS
13 февраля. FINMARKET.RU - На российском рынке появится новый инвестиционный инструмент, который позволяет заработать на росте биткойна без прямой покупки криптовалюты, пишут "Ведомости".

"Финам" в ближайшее время предложит квалифицированным инвесторам структурную облигацию на шесть месяцев с двойной защитой капитала, где базовым активом выступит ETF (спотовый биржевой фонд) на биткойн, рассказал представитель компании "Ведомостям".

Стоимость биткойна сейчас опустилась ниже исторического уровня в $100 000 (около $95 000 на 12 февраля), но за последний год цена самой популярной криптовалюты выросла в два раза. ETF на биткойн, по данным TrandingView, сейчас 11. В "Финаме" используют iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), запущенный компанией BlackRock летом 2023 г. За последний год он вырос более чем на 80%.

В будущих планах "Финама" – запуск продукта с привязкой к ETF на альткойн Ethereum, уточнил "Ведомостям" руководитель отдела инновационных продуктов и финансового инжиниринга "Финама" Антон Дороднев.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  инвестиции,  биткойн,  инструмент

 
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