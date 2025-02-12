Иностранные бренды задумались о возвращении в Россию

12 февраля. FINMARKET.RU - Эксперты отмечают интерес международных брендов к возвращению в Россию. В этом году за консультациями по этому поводу обратились несколько иностранных брендов luxury-сегмента, рассказала журналистам старший директор, руководитель департамента "Торговая недвижимость" CMWP Зульфия Шиляева.

"В нашу компанию обратились несколько брендов на предмет прощупывания возможности возвращения на российский рынок. Либо напрямую, либо посредством помощи франчайзинговых партнеров", - рассказала Шиляева, пишет "Российская газета" . Представители международных брендов, по ее словам, очень ждут возвращения на российский рынок. "Они в предвкушении потепления политического климата. Их логотипы протирают тряпочками на складах. Они все в ожидании и очень сильно надеются, что к концу 2025 года позволит ситуация им вернуться на рынок", - говорит эксперт.

Иностранцы продали за последние годы лишь половину коммерческих площадей, которыми владели до 2022 года, сообщает IBC Real Estate.

Наибольший объем площадей, собственниками которых остаются зарубежные игроки, сосредоточен в сегменте торговой и складской недвижимости (по 40%), на офисы приходится 16%, 3% площадей находятся в собственности иностранных гостиничных операторов.