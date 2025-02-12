Услугами самозанятых пользуются 18% компаний РФ

12 февраля. FINMARKET.RU - Чаще всегограждане привлекают к оказанию услуг в сфере строительства, IT и транспортно-логистической отрасли, говорится в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, с которым ознакомилась "Российская газета"

По данным официальной статистики, сегодня в России порядка 12 млн самозанятых. Согласно опросу SuperJob, услугами самозанятых сегодня пользуются 18% компаний. Чаще всего предприятия и организации привлекают самозанятых, оказывающих услуги в сфере строительства, ремонта и проектирования; грузоперевозок и логистики, а также в IT-сфере. Бизнесом также востребованы услуги маркетологов, бухгалтеров, эйчаров, дизайнеров, копирайтеров и юристов со статусом самозанятого.

"Привлечение самозанятых к работе, действительно, становится все более популярным и востребованным решением для бизнеса. Это обусловлено рядом преимуществ - как для работодателей, так и для самих исполнителей", - подчеркивает доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Жильцова.

Одно из главных преимуществ работы с самозанятыми, по её мнению, - гибкость.могут легко адаптировать свою команду под текущие проекты и задачи, что позволяет оптимизировать расходы и ресурсы. Это особенно выгодно при сезонных колебаниях спроса. Также самозанятые часто являются узкопрофильными профессионалами, что позволяет бизнесу получать качественные услуги без длительного обучения новых сотрудников. В то же время самозанятость предоставляет значительные выгоды и самим работникам.

Руководитель информационного отдела независимого профсоюза "Новый Труд" Мария Коледа также отмечает растущую популярность статуса самозанятого в российском бизнесе.