Экономики ЕАЭС до 2030 года будут расти по 4,5% в год

12 февраля. FINMARKET.RU - Динамика роста экономик стран(в объединение входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) до 2030 года может быть выше 4,5% ежегодно. Это следует из статьи экспертов института народохозяйственного прогнозирования РАН "Возможности роста производительности труда и выпуска в странах ЕАЭС", пишут "Известия"

Это высокие темпы. Для сравнения, по свежим прогнозам ЕЦБ, рост экономики в странах Евросоюза на ближайшую трехлетку не превысит 1,5%. По оценкам опрошенных "Известиями" экспертов, в период с 2028 по 2030 год повышение показателя будет сопоставимым - не выше 1,8%.

В исследовании РАН отмечается, что главным двигателем экономики стран ЕАЭС станет развитие рынка труда - государствам требуется повышать производительность. Сделать это можно благодаря технологическим улучшениям и мотивации. Также важна динамика численности занятого населения. К слову, в России безработица уже находится на рекордно низком уровне - 2,3%.

Страны ЕАЭС выигрывают за счет того, что между ними открыты границы: люди могут свободно передвигаться и находить работу там, где они будут востребованы, полагает доцент Государственного университета управления Галина Рязанова. В итоге занятость во всех странах объединения растет.

Второй важный элемент, который должен поддержать экономику стран объединения, - развитие обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, считает заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления Президентской академии Татьяна Подольская. Государства и так выступают лидерами по добыче минеральных удобрений, нефти, газа и урана - использование этих элементом позволит ускорить развитие

Третий фактор - удобное географическое положение, которое позволяет странам ЕАЭС обеспечивать транзитные потоки друг с другом и между Западом и Востоком.