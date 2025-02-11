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11 февраля 2025 года 09:30
В аутсайдерах остается лизинг оборудования
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Егор Алеев/ТАСС
11 февраля. FINMARKET.RU - Лизинговая отрасль по итогам 2024 года показала снижение объема нового бизнеса - в натуральном выражении 0,5%, пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на исследование "Национального рейтингового агентства" (НРА). Лизинговый портфель компаний по итогам 2024 года укрепился, предварительно он составил около 12,8 трлн рублей (рост около 30%). По укрупненным категориям основным драйвером нового бизнеса в натуральном выражении остается автолизинг (прирост составил около 10%). На втором месте находится спецтехника, здесь прирост составляет около 8%. "Сейчас ситуация ухудшилась на фоне санкций, хотя частично дефицит предметов лизинга удалось преодолеть. В среднем по рынку доля портфеля лизинга в дефолте оценивается в диапазоне 1,5-1,8%", - отмечает управляющий директор НРА Сергей Гришунин. "Мы видим тренд в оборудовании на рост просроченных платежей",- говорит руководитель управления анализа данных и принятий решений ГК "Альфа-Лизинг" Вадим Данилов. Рынок лизинга, как и вся экономика страны, включая промышленность, подвержен влиянию сдерживающей денежной политики, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.
Опубликовано Финмаркет
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