Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в РФ может упасть в этом году на 34-46%

11 февраля. FINMARKET.RU - В этом году рынок коммерческой недвижимости может столкнуться с сокращением объемов вложений, пишет "Коммерсант" . По итогам 2025 года объем инвестиций в коммерческуюпо всей России может составить 550-600 млрд руб., что на 34-46% меньше год к году, прогнозируют в консалтинговой компании Nikoliers. Как ожидают в другой консалтинговой компании - NF Group, в этом году общие вложения в сегменте снизятся на 40-60% год к году, до 500-700 млрд руб.

Инвесторы умерили свою активность на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Еще одна причина охлаждения инвесторов к сегменту - дефицит качественных и доступных для покупки объектов коммерческой недвижимости, отмечает руководитель департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов.

Сократился объем предложения, в том числе от иностранных компаний и фондов, за счет которых ранее формировался рекордный объем инвестиций, отмечает партнер NF Group Станислав Бибик. По словам эксперта, иностранные структуры уже реализовали бОльшую часть своих российских активов, а доля приобретений таких объектов коммерческой недвижимости в 2024 году снизилась до 8%, общий объем вложений - до 96 млрд руб.