Налоговики возобновили контроль за наличными расчетами россиян с иностранцами

11 февраля. FINMARKET.RU - Налоговые органы возобновили контроль за сделками, совершенными между россиянами и валютными нерезидентами (т. е. с иностранными гражданами без вида на жительство в России). Еслипо ним проходили наличными, то инспектора признают незаконными такие операции и выписывают штрафы в размере от 20% до 40% от суммы оплаты. Об этом "Ведомостям" рассказали опрошенные юристы и консультанты. Ранее информацию о штрафах за покупку автомобилей у иностранцев распространяли Telegram-каналы.

Как говорят собеседники "Ведомостей" усиление контроля за такими наличными расчетами связано с завершением в конце 2023 г. моратория на административную ответственность за нарушения валютного законодательства.

А юристы предупреждают, что российское валютное законодательство по общему правилу запрещает любые наличные расчеты не в рублях с иностранцами, поэтому претензии у налоговой могут возникнуть к купле-продаже не только автомобилей, но и другого имущества. Основанием для них служит часть 3 статьи 14 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Норма существует с 2003 г. В соответствии с ней- резиденты должны производить расчеты с иностранцами через счета в уполномоченных банках (т. е. банках, которые имеют специальное разрешение от властей на проведение определенных операций). Нарушение запрета наказывается штрафом. Вместе с тем закон предусматривает некоторые исключения. В их число входят, например, дарение валютных ценностей супругу или близким родственникам, их завещание, покупки в магазинах беспошлинной торговли и др.

С 23 февраля 2022 г. по 31 декабря 2023 г. в России действовал специальный мораторий на применение мер ответственности по этой статье, однако после его истечения налоговые органы снова стали внимательно отслеживать наличные операции с нерезидентами.