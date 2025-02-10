В этом году рост реальных зарплат в РФ составит всего 3,3%

10 февраля. FINMARKET.RU - В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 12,5%, при этом реальная (то есть с учетом инфляции) - только на 3,3%. Это следует из результатов февральского макроэкономического опроса ЦБ .Для расчета регулятор использовал ответы 27 экономистов, пишут "Известия" . Их оценка вдвое ниже наиболее свежего, сентябрьского прогноза Минэка, предполагающего повышение реального заработка на 7% в 2025 г.

В последние 2 года в России обострился дефицит кадров, из-за чего работодатели в борьбе за сотрудников рекордно повышали оклады. Так, по данным ЦБ, в 2023 г.реальных зарплат составил 8,2% год к году. А за неполный 2024 г. показатель увеличился на 8,7%, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным 7 февраля.

По данным Росстата, в прошлом ноябре средняя начисленная зарплата в России составила 86,4 тыс. рублей (до вычета налогов). Показателя за декабрь пока нет, но он, как правило, менее информативен, так как в нем учитываются премии и 13-е. А по подсчетам hh.ru, медиана предлагаемого заработка (когда половина людей зарабатывают меньше этой суммы, а остальные - больше) в прошлом году была на уровне 67 тыс.

В нынешнем же году за счет повышения жалованья в отраслях с дефицитом кадров средняя зарплата в РФ может вырасти до 90 тыс. рублей, ожидает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Скорее всего, в 2025-м проблема дефицита кадров сохранится, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Но спрос на работников может снизиться, поскольку компании ожидают некоторого замедления экономики: по прогнозу Минэка, ВВП в 2025 г. прибавит 2,5% против 4,1% в 2024 г.

Также на организации давят высокие процентные ставки (на февраль ключевая - 21%) и изменение налога на прибыль с 20% до 25%, добавила Беленькая. Всё это может заставить компании оптимизировать издержки и ограничит их возможности повышения зарплат, полагает эксперт.

Финансовые возможности бизнеса на фоне дороговизны заемных средств исчерпываются, поэтому в 2025-м рост зарплат хоть и сохранится, но его темпы существенно замедлятся, согласилась главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

"Большую роль в росте средней зарплаты в 2025 году сыграет даже не столько борьба за сотрудников со стороны частных компаний, сколько индексация окладов бюджетникам и повышение МРОТ с 1 января до 22,4 тыс. (вместо 19,2 тыс.) - а от него во многих организациях и зависит жалование", - отметила Мильчакова из Freedom Finance Global.

Согласно опросу регулятора, в последующие два года (2026 -2027 гг.) рост реальных зарплат может замедлиться до 2,5%. "Известия" направили запрос в Минтруд с просьбой прокомментировать прогноз опрошенных Банком России аналитиков.