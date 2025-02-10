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10 февраля 2025 года 10:29
В этом году рост реальных зарплат в РФ составит всего 3,3%
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URA.RU/TAСС
10 февраля. FINMARKET.RU - В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 12,5%, при этом реальная (то есть с учетом инфляции) - только на 3,3%. Это следует из результатов февральского макроэкономического опроса ЦБ .Для расчета регулятор использовал ответы 27 экономистов, пишут "Известия". Их оценка вдвое ниже наиболее свежего, сентябрьского прогноза Минэка, предполагающего повышение реального заработка на 7% в 2025 г. В последние 2 года в России обострился дефицит кадров, из-за чего работодатели в борьбе за сотрудников рекордно повышали оклады. Так, по данным ЦБ, в 2023 г. рост реальных зарплат составил 8,2% год к году. А за неполный 2024 г. показатель увеличился на 8,7%, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным 7 февраля. По данным Росстата, в прошлом ноябре средняя начисленная зарплата в России составила 86,4 тыс. рублей (до вычета налогов). Показателя за декабрь пока нет, но он, как правило, менее информативен, так как в нем учитываются премии и 13-е зарплаты. А по подсчетам hh.ru, медиана предлагаемого заработка (когда половина людей зарабатывают меньше этой суммы, а остальные - больше) в прошлом году была на уровне 67 тыс. В нынешнем же году за счет повышения жалованья в отраслях с дефицитом кадров средняя зарплата в РФ может вырасти до 90 тыс. рублей, ожидает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Скорее всего, в 2025-м проблема дефицита кадров сохранится, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. Но спрос на работников может снизиться, поскольку компании ожидают некоторого замедления экономики: по прогнозу Минэка, ВВП в 2025 г. прибавит 2,5% против 4,1% в 2024 г. Также на организации давят высокие процентные ставки (на февраль ключевая - 21%) и изменение налога на прибыль с 20% до 25%, добавила Беленькая. Всё это может заставить компании оптимизировать издержки и ограничит их возможности повышения зарплат, полагает эксперт. Финансовые возможности бизнеса на фоне дороговизны заемных средств исчерпываются, поэтому в 2025-м рост зарплат хоть и сохранится, но его темпы существенно замедлятся, согласилась главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. "Большую роль в росте средней зарплаты в 2025 году сыграет даже не столько борьба за сотрудников со стороны частных компаний, сколько индексация окладов бюджетникам и повышение МРОТ с 1 января до 22,4 тыс. (вместо 19,2 тыс.) - а от него во многих организациях и зависит жалование", - отметила Мильчакова из Freedom Finance Global. Согласно опросу регулятора, в последующие два года (2026 -2027 гг.) рост реальных зарплат может замедлиться до 2,5%. "Известия" направили запрос в Минтруд с просьбой прокомментировать прогноз опрошенных Банком России аналитиков.
Опубликовано Финмаркет
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