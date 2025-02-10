Ставки по юаневым вкладам опустились ниже 4%

10 февраля. FINMARKET.RU - В начале февраля средние ставки по юаневым вкладам для физлиц в крупнейших банках (топ-20) опустились ниже 4% впервые после сентября 2024 года, следует из данных финансового маркетплейса "Финуслуги". Так, по состоянию на 6 февраля средние ставки по трехмесячным вкладам в китайских юанях составили 3,38% годовых, по полугодовым - 3,66% годовых, по годовым депозитам - 3,85%, пишет "Коммерсант"

В последний раз средняя доходность по юаневым вкладам на год опускалась ниже 4% в мае 2024 года, а по трехмесячным и полугодовым продуктам - в сентябре.

После сентября 2024 года средние ставки по вкладам в юанях на три месяца превысили 4% годовых и достигли максимума в ноябре 2024 года, составив 4,79% годовых, следует из данных "Финуслуг" (рассчитанных по банкам топ-50). Ставки по вкладам на шесть месяцев и на год достигли максимума также в ноябре, составив 5,08% и 5,32% годовых соответственно.

Между тем, по прогнозам экспертов, ставки по вкладам в юанях продолжат падать. "Если насыщение юанями сохранится, мы не исключаем дальнейшего снижения ставок по вкладам в данной валюте", - отметил главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич. Дополнительным фактором снижения может стать ключевая ставка Банка Китая, составляющая на сегодня 3,1%, говорит управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.