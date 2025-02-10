Продажи персональных компьютеров в 2024 году выросли

10 февраля. FINMARKET.RU - Рынок персональных компьютеров и комплектующих в России в 2024 г. восстановился после спада, наблюдавшегося в 2022-2023 годах, пишут "Ведомости" . По данным группы "М.видео-Эльдорадо",ПК увеличились на 22% в количественном выражении, достигнув 3 млн устройств по сравнению с 2,5 млн в 2023 г. При этом в денежном выражении рост составил всего 10% - с 64,5 млрд руб. в 2023 г. до 71 млрд в 2024 г. при уровне инфляции 9,54% (по данным Росстата), что свидетельствует о снижении цен на устройства.

Средняя цена в 2024 г. на ПК снизилась на 10% - с 26 100 до 23 000 руб., говорит представитель "М.видео-Эльдорадо". Такую же тенденцию подтверждают и данные аналитического центра "Чек индекс" компании "Платформа ОФД": медианная цена на ПК составила 36 380 руб., что на 12% ниже медианной цены 2023 г., в то время как число покупок выросло на 29% в сравнении год к году.

В то же время гендиректор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что в 2025 году рынок не покажет значительного роста, так как основной отложенный спрос уже реализован. Потребители, обновившие технику в 2024 году, вряд ли будут делать это снова в ближайшее время. Снижение цен - следствие конкуренции офлайн- и онлайн- магазинов, отметил независимый эксперт, автор Telegram-канала "Сурков о маркетинге" Александр Сурков. В 2023 году цены были завышены из-за сложностей с логистикой, но в 2024 году поставки параллельного импорта стабилизировались, что позволило ритейлерам снизить стоимость товаров для конкуренции с маркетплейсами. Эксперт также отметил, что корпоративный спрос может поддерживать рынок в 2025 году, но значительных скачков в сегменте ПК для личного пользования не ожидается.