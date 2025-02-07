На рынке труда появились признаки охлаждения

7 февраля. FINMARKET.RU - Ситуация на рынке труда показала признаки стабилизации в конце 2024 года, утверждает Банк России в докладе "Региональная экономика". Опросы регулятора показали небольшое снижение оценок нехватки работников на предприятиях в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, транспортировка, сельское хозяйство, строительство, торговля, пишут "Ведомости".

Количество открытых вакансий перестало расти, а в некоторых отраслях начало сокращаться. Еще одним индикатором охлаждения рынка труда стало снижение аппетитов по росту зарплат. При этом в июле 2024 года на одну вакансию приходилось 3,6 активного резюме, к декабрю их число выросло до 4,5, отмечает регулятор. Чаще ищут работу уже трудоустроенные работники. Также соискатели стали чаще переезжать в регионы с более выгодными условиями труда.

Еще одним индикатором охлаждения рынка труда стало снижение аппетитов по росту зарплат. Большинство компаний (85%) все еще планируют их увеличивать в 2025 г., хотя и более сдержанными темпами, отмечает ЦБ. Предприятия готовы проиндексировать оплату труда своих сотрудников на 8,4% (медианный показатель, который отражает, что половина компаний намерена повысить оплату труда на большее значение, а другая половина – на меньшее), говорится в докладе. Регулятор отмечает, что этот показатель ниже, чем в 2024 г., хотя не приводит конкретных значений. По прогнозу Минэка, рост реальных зарплат в 2025 г. замедлится до 7% после 9,2% в 2024 г. По последним данным за январь – октябрь 2024 г., Росстат оценил рост номинальных зарплат в 17,9%, реальных – в 8,9%. Темпы роста показателя в реальном выражении замедлились в октябре до 16,4% после 17,7% в сентябре.