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07 февраля 2025 года 09:50
Объем выплаченного банками кэшбэка в 2004 г. вырос в 1,5 раза
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Алексей Коновалов/ТАСС
7 февраля. FINMARKET.RU - Общий объем выплаченного банками кэшбэка в прошлом году вырос в 1,5 раза относительно предыдущего года и составил в рублевом эквиваленте (с учетом того, что некоторые платят бонусами) порядка 300 млрд руб., пишут "Ведомости". В 2024 г. клиенты Сбербанка по программе лояльности "Сберспасибо" получили более 179 млрд бонусов, что на 17% больше показателя 2023 г., рассказал его представитель. Объем списанных бонусов за тот же период вырос на 38% и составил более 186 млрд, добавил он. При покупках у многочисленных партнеров банка 1 бонус равен 1 руб. Т-банк в прошлом году начислил клиентам более 90 млрд руб. кэшбэка в рамках различных программ лояльности. Из них больше 10 млрд руб. – за покупки через собственную экосистему сервисов для оплаты T-Pay, указал представитель банка. Общий объем выплат увеличился за год на 8%, а за покупки с помощью T-Pay – в 10 раз. ПСБ начислил 3,6 млрд баллов розничным клиентам в рамках программ лояльности – это в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сказал начальник управления партнерских программ банка Сергей Артемьев. Кэшбэк начисляется в баллах на бонусный счет клиента и эти баллы в любое время можно перевести в рубли по курсу один к одному в мобильном приложении или интернет-банке и использовать полученную сумму по своему усмотрению, пояснил он. Клиенты Совкомбанка получили в прошлом году более 3,9 млрд руб. баллами кэшбэка (1 балл равен 1 руб.), что более чем на 10% выше начислений 2023 г., рассказала управляющий директор банка Анна Камбулова. Представитель ВТБ не раскрыл данные за прошлый год, но указал, что клиенты банка получили на 83% больше кэшбэка, чем за 2023 г. Банк Дом.РФ в 2024 г. начислил клиентам в рамках программы лояльности более 200 млн руб., что больше, чем в 2023 г., на 25%, сказал заместитель председателя правления банка Алексей Косяков. В Альфа-банке выплаты кэшбэка увеличились в 2 раза по сравнению с 2023 г., а в "Почта банке" – на 10%, сказали их представители. В Газпромбанке в 2024 г. размер кэшбэка в расчете на одного клиента вырос более чем на 30%. Средний размер выплаты кэшбэка на одного клиента "Озон банка" в 2024 г. увеличился на 48% по сравнению с 2023 г., сказал представитель кредитной организации. Средняя сумма кэшбэка, полученного активными клиентами Новикомбанка по итогам 2024 г., составила около 18 000 руб., поделился его представитель. Абсолютные общие цифры в пяти банках не раскрыли. Среди основных причин увеличения объема выплат кэшбэка банки называют обновление и расширение своих программ лояльности, рост клиентской базы, увеличение расходов по дебетовым картам. В 2025 г. кредитные организации продолжат активно развивать программы лояльности.
Опубликовано Финмаркет
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