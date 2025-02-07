На полки возвращаются продукты с "честным" весом

7 февраля. FINMARKET.RU - Российские производители продуктов стали реже снижатьтовара, используя этот прием для сохранения цены. По данным исследовательской компании NTech, такой прием, как шринкфляция (снижение количества, объема или веса упаковки при сохранении цены), сохраняется на рынке, но ее темпы замедляются. Если в 3-м квартале 2023 года фиксировался рост в 3,5%, год спустя прибавка составила уже менее 2%. Сильно увлекаются этим приемом в бакалее (почти плюс 5%), хлебобулочных изделиях (более 4%). А вот в молочных продуктах пачек по 970 или 930 мл прибавляться перестало, пишет "Российская газета"

Так, по словам директора по аналитике NTech Леонида Ардалионова, молоко стало чаще продаваться не в коробках, пакетах и бутылках по 930 г, а 1,4 или 2 литра. "Такиевыбирают не исходя из цены за упаковку, а по другим причинам, в том числе для семейного потребления, исходя из экономии за счет фактического объема. Что и привело к снижению темпов шринкфляции", - поясняет эксперт.

На полках крупных торговых сетей представлен широкий ассортимент продукции в разной таре и с разным весом под любые запросы потребителей, говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

По его словам, спрос на товары в крупных упаковках в продовольственном и непродовольственном сегментах растет несколько лет подряд, отражая тенденцию к бережливости. Значительную роль в этом играет активное развитие онлайн-торговли с доставкой на дом - тяжелые пачки не приходится тащить самому. И производители улавливают эти настроения: в 2024 году в среднем на 35% увеличились объемы упаковок таких товаров, как кондиционеры для белья, гели для стирки, чистящие средства, шампуни, бальзамы для волос и гели для душа. В этом году тенденции на бережливость сохранится, считает Караваев.