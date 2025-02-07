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07 февраля 2025 года 09:17
Правительство определило параметры списания регионам части бюджетных кредитов
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Александр Щербак/ТАСС
7 февраля. FINMARKET.RU - Правительство утвердило правила списания регионам части предоставленных им бюджетных кредитов. Речь идет о "прощении с условиями" двух третей долга, сформировавшегося на 1 марта 2024 года,- по оценкам Минфина, объем высвобожденных средств составит в 2025-2029 годах 1,1 трлн руб. Под списание не подпадут целевые инфраструктурные бюджетные кредиты, которые в последнее время в основном получают регионы, а также займы на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, пишет "Коммерсант". По постановлению правительства, часть долга, не подлежащая списанию, должна погашаться в 2025-2030 гг., а остальное переносится на 2030-2039 гг., но может быть списано при условии целевого использования высвобожденных средств (в противном случае деньги придется вернуть). Половина суммы должна быть направлена на проекты в сфере ЖКХ. Вторую половину регионы смогут направить на расселение аварийного жилья, компенсацию своих расходов по инвестиционному налоговому вычету, на докапитализацию региональных фондов развития промышленности, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, а также на новые инвестпроекты стоимостью от 50 млн руб.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, правительство, регионы, кредиты, списания
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