Валютные вклады россиян упали до 17-летнего минимума

7 февраля. FINMARKET.RU - Санкции дедолларизовалироссиян. Доля валютных вкладов россиян достигла самого низкого уровня как минимум за 17 лет, заявили "Известиям" в пресс-службе Центробанка. В декабре 2024 г. она упала до 6,8%. Общий объем депозитов на конец года достиг 40,4 трлн рублей, уточнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Значит, сбережения в валюте составляют около 2,7 трлн рублей.

До 2022 г. доля депозитов в иностранных денежных единицах несколько лет колебалась около 20%, однако затем начала быстро снижаться, следует из данных ЦБ.

Сейчас в условиях сохраняющихся санкций люди сами стремятся к девалютизации сбережений, полагают в пресс-службе Банка России. Кроме того, процентные ставки по рублевым депозитам существенно выше, чем по валютным, добавили там.Впрочем, итоговая доходность от валютных вкладов складывается также из курсовой переоценки.

Значительное снижение доли валютных вкладов также связано с тем, что после 2022 г. для многих россиян иностранные валюты стали токсичными, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Люди опасаются новых санкций США и ЕС, которые могут теоретически полностью запретить гражданам РФ операции с валютой, даже физлицам.

Сейчас открыть валютный вклад становится всё сложнее - большинство российских кредитных организаций фактически прекратили прием вкладов в долларах и евро, потому что у них нет активных операций в этих валютах, объяснил директор департамента розничного бизнеса Абсолют Банка Виталий Костюкевич. А новые валюты, которыми стало активно пользоваться население для расчетов, - юани, тенге, дирхамы - не дают такой доходности, как рубли, заключил эксперт.