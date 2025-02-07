ФТС хочет получать от ФНС данные об участниках ВЭД

7 февраля. FINMARKET.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) планирует получать недостающиеоб участниках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) из баз налоговой службы (ФНС). Этот вопрос сейчас "прорабатывается", сообщил "Ведомостям" представитель, отказавшись уточнить детали. Такой информационный обмен может стать альтернативой таможенному мониторингу - эксперименту, в котором компании - участникипредоставляют ФТС доступ к системам учета товаров, получая взамен индивидуальный мораторий на проведение проверок, а также возможность добровольно устранить нарушения, выявленные таможенниками.

Информобмен между налоговой и таможенной службой ведется и сейчас. Он урегулирован специальным соглашением о сотрудничестве, которое стороны подписали еще в 2010 г. При этом у ФТС отсутствует доступ ко всем данным

На основании этого соглашения стороны уже могут обмениваться значительным объемом информации на плановой основе, а также по инициативным запросам, говорит руководитель группы по оказанию услуг в области таможенного регулирования Kept Михаил Комаров.

ФТС сейчас нужны данные о ценах, по которым импортные товары продаются на внутреннем рынке, для отслеживания разрывов с их таможенной стоимостью, а также информация об уплате налогов и сведения из налоговой отчетности для учета этих платежей в таможенной стоимости, полагает руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.

Несмотря на неполноту данных, в прошлом году рост результативности контроля и повышение собираемости платежей - одна из самых актуальных тенденций администрирования, говорит Комаров. Его слова подтверждают данные ФТС. За весь 2024 год по итогам контроля после выпуска товаров выявлены нарушения на 56,4 млрд руб., что на 58% больше, чем за аналогичный период 2023 г. (35,8 млрд руб.), сообщил "Ведомостям" представитель ФТС.

В 2024 г. в результате совместных контрольных мероприятий ФНС и ФТС предпринимателям было начислено 14 млрд руб., взыскано 12 млрд, следует из сообщения на сайте таможенной службы. Очевидно, что ведомства продолжат обмен данными и совместные мероприятия для более эффективного сбора средств в бюджет, уверен Комаров.

Самыми частыми нарушениями при провозе товаров через границу в 2024 г. стали предоставление недостоверных сведений о классификационном коде товаров и указание его неверной таможенной стоимости - в частности, невключение в ее структуру лицензионных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности, а также дивидендов, следует из информации на сайте ФТС.