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06 февраля 2025 года 10:30
"Красная кнопка" для защиты от мошенников
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URA.RU/TAСС
6 февраля. FINMARKET.RU - В 2025 г. Минцифры совместно с правоохранительными органами, операторами связи, Банком России и комбанками запустит пилотную версию приложения для противодействия телефонному мошенничеству, рассказал вчера замминистра цифрового развития Александр Шойтов на Инфофоруме. Если человеку позвонит мошенник, он сможет уведомить Минцифры, банки и операторов о таком звонке через приложение, следует из его слов, пишут "Ведомости". Согласно нацпроекту "Экономика данных и цифровая трансформация государства", для противодействия кибермошенничеству предполагается создание новой антифрод-платформы, объяснил Шойтов. На платформе в одну систему будут объединены все участники и их решения по безопасности. По словам чиновника, это будет единый центр противодействия мошенничеству. Помимо этого для граждан появится отдельное приложение, в котором будет собрана информация о возможных схемах и попытках мошенничества, рассказал он. Также в нем будет "красная тревожная кнопка" для оперативного взаимодействия с ведомствами и участниками рынка, уточнил замминистра. По его словам, пилот платформы и приложения запустят в этом году, а в 2026 г. будет подготовлена соответствующая законодательная и промышленная база для функционирования платформы в полной мере. В перспективе платформа поможет бороться не только с телефонным и банковским видами мошенничества, но и с дипфейками, уточнил замминистра. Эксперты инициативу "красной кнопки" оценивают по-разному.
Опубликовано Финмаркет
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