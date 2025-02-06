Сенаторы предложили варианты решения проблемы с пенсией самозанятых

6 февраля. FINMARKET.RU - Комитет Совета Федерации по экономической политике озаботился вопросом будущих пенсий граждан со статусом самозанятых - сейчас они не обязаны платить специальные отчисления, а значит, их обеспечение в пожилом возрасте ляжет на плечи государства. Председатель комитета Андрей Кутепов направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко, в котором предложил правительству несколько вариантов решения этой проблемы. Представитель аппарата вице-премьера подтвердил его получение "Ведомостям"

Первый предложенный сенаторами вариант - закрепить в Налоговом кодексе (НК) механизм фиксированных страховых выплат для самозанятых по аналогии с индивидуальными предпринимателями (ИП). Совокупный годовой взнос на пенсионное и медицинское страхование (ОМС) для них, согласно ст. 430 НК, составляет 53 658 руб. в 2025 г., 57 390 руб. в 2026 г., 61 154 руб. в 2027 г. при условии, что их доход не превышает 300 000 руб. в год. Если предприниматель зарабатывает больше установленного порога, то к этим выплатам будет прибавляться дополнительный взнос на пенсионное страхование в размере 1% от суммы превышения.

Второй вероятный сценарий, который позволит гарантировать пенсию самозанятым, - изменение механизма распределения налога на профдоход (НПД). Согласно действующим нормам, 63% суммы НПД поступает в бюджет региона, еще 37% - в Фонд ОМС. Сенаторы предлагают пересмотреть эти пропорции и отправлять часть суммы налога на будущую пенсию.

У плательщиков НПД есть возможность добровольно присоединиться к программе пенсионного страхования, отмечал глава Минтруда Антон Котяков в ходе правчаса в конце января.