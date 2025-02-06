Взносы уходящего бизнеса в январе превысили годовой план

6 февраля. FINMARKET.RU - За первый месяц 2025 года в казну поступило 54,7 млрд рублей безвозмездных платежей от негосударственных организаций, следует из оперативных данных "Электронного бюджета" на 28 января. При этом прогноз на весь год по этой статье в 185 раз ниже - 295 млн. Речь идет о доходах, связанных с продажей активов иностранными компаниями, уточняется в пояснительной записке к финансовому плану на 2025-2027 годы, пишут "Известия"

Согласно "Электронному бюджету", поступления от взносов уходящих компаний за январь 2025-го уже в 2,5 раза обогнали прошлогодний показатель за аналогичный период. Почти за весь 2024 год сборы с иностранного бизнеса превысили изначальный план на год в 74 раза и достигли 156 млрд. Впрочем, тогда изначальный прогноз был более амбициозным, чем в этом году - 2 млрд рублей.

В декабре 2022-го власти ввели комиссию при продаже российского бизнеса нерезидентами из недружественных стран. Такие сделки должны быть одобрены правительственной комиссией по иностранным инвестициям - и без добровольного взноса их не утвердят. Кроме того, по правилам уходящие инвесторы при продаже активов должны предоставить не менее 60% дисконта от стоимости, определенной по итогам независимой оценки.

Требования к уходящим компаниям последовательно ужесточались. Осенью 2023 года взнос подняли с 10% до 15% от рыночной стоимости актива, а в октябре 2024-го - до 35%. Кроме того, по последним правилам, если стоимость сделки выше 50 млрд рублей, то она должна совершаться только с согласия президента.

Например, только Carlsberg, который покинул Россию в конце прошлого года, принес бюджету порядка 10 млрд рублей, оценили эксперты. Хотя власти не закладывают в казну ожидания по уходу компаний, в этом году процесс вероятно продолжится, но не так масштабно. В 2025-м продать своймогут, например, австрийский Райффайзенбанк и американский "Голдман Сакс".