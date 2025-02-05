Число застройщиков-банкротов может вырасти, но для покупателей это не опасно

5 февраля. FINMARKET.RU - К 2026 году возрастет вероятность банкротства некоторых застройщиков, считает президент Национального объединения строителей Антон Глушков. Однако банк не заинтересован забирать залог и банкротить компанию. Иначе ему придется заниматься поиском другого подрядчика, достраиванием объекта. Кроме того, если темп продаж останется таким же, как сейчас, в 2025 году нет оснований для массовых банкротств девелоперов, пишет "Российская газета".

Базовые условия, на которых банки заключали договора с застройщиками в 2022 году, предполагали обслуживание кредита в течение еще полутора лет после сдачи дома в эксплуатацию. Этого срока достаточно, чтобыпо объектам, которые сдаются в этом году, выполнили свои обязательства. В любом случае для покупателей безопасность покупок на первичном рынке гарантирует закон о долевом строительстве. Деньги за квартиру размещаются на счете эскроу и не могут уйти на счет застройщика вплоть до приемки объекта. Сам счет эскроу при этом застрахован, то есть защищен от возможного банкротства банка. "Даже в случае, если застройщик не достроил объект и пропал, деньги покупателей будут использованы для поиска нового подрядчика, который достроит дом. Либо в крайнем случае деньги с эскроу-счета могут вернуться покупателю или погасить ипотеку, если источником финансирования был кредит", - отметил руководитель TYMY.Realty Александр Перевозников.