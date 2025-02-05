Аренда жилья подешевела в двух третях городов

5 февраля. FINMARKET.RU - На рынке аренды жилья после бурного роста стоимости начался период "усушки и утруски". В двух третях городовв январе снизились, а предложение продолжает расти, пишет "Российская газета"

За январь, как сообщает портал "Мир квартир", однокомнатныеподорожали лишь в 24-х локациях из исследованных 70-ти, двухкомнатные в 26-ти городах, а "трешки" - в 25-ти против 45-ти. Жилье с одной комнатой в среднем по стране стало дешевле на 1,2% (в среднем 26,923 руб. в мес.), с двумя - на 0,6% (до 33,280 тыс. руб.), с тремя - на 1,3% (41,709 тыс. руб.).

Больше всего подскочили цены на аренду в Курске - только за январь "однушки" поднялись в цене на 4,2% (до 24,94 тыс. руб.), "двушки" - на 9,3%, "трешки" - на 11,1%. Второй лидер - Московская область (квартиры подорожали на 4,9%, 5,8% и 7,6% в зависимости от числа комнат). Снять "однушку" в окрестностях столицы можно за 38,3 тыс. руб. При этом в Москве цены уже пошли вниз - однокомнатные квартиры стали дешевле на 1,4% (57,703 тыс. руб. в месяц). Высокий прирост, по данным Mirkvartir.ru, показали Якутск, Смоленск, Магнитогорск, Севастополь, Сургут.

Наибольшее падение стоимости аренды наблюдалось в Орле, гдеоднокомнатной квартиры подешевела сразу на 10,9% - до 19,365 тыс. руб. Заметнее всего снизились цены в Астрахани, Кирове, Ульяновске, Саранске. В Санкт-Петербурге жилье подешевело на 1,4% (до 38,901 тыс. руб.).

По данным ДОМ.РФ, стоимость аренды в среднем по стране достигла исторического максимума в 3-м квартале 2024 года, а к концу года уже упала на 9% в Москве (до 100,9 тыс. руб.), на 8% в Санкт-Петербурге (до 51 тыс.) и на 12% (до 37,6 тыс.) в других городах. Тем не менее, по сравнению с концом 2023 года аренда осталась дороже на 11%, 16% и 9% по локациям соответственно.

По данным "Циан. Аналитики", спрос в декабре 2024 года опустился на уровень декабря 2022 года, что вдвое ниже, чем в декабре 2023 года. А цены в конце года двинулись вниз. При этом в 2023 году, для сравнения, цены к осени также выросли, но последующего снижения не отмечалось.