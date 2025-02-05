Рынок корпоративного долга отметился успехами

5 февраля. FINMARKET.RU - Начало 2025 года оказалось самым успешным для сегмента корпоративных облигаций за всю историю российского долгового рынка: объем привлечений превысил 459 млрд рублей. Это почти в 4 раза перекрывает прежний январский рекорд 2020 года, пишет "Коммерсантъ".

Эмитенты и инвесторы не только продолжают отыгрывать декабрьское решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, но и надеются на ее снижение. Бизнес, кроме того, предпочитает выпуск облигаций более дорогим кредитам. По мнению участников рынка, благоприятные условия для размещений сохранятся и в феврале. Во вторник, 4 февраля, "Россети" завершили сбор заявок на выпуск объемом 20 млрд рублей со ставкой купона 21,35% годовых, что на 15 б. п. ниже первоначального ориентира. По данным источников газеты на рынке, спрос достигал 50 млрд рублей. Начальник управления долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков прогнозирует, что объем февральских размещений превысит 200 млрд рублей, при условии что не появится сдерживающих сигналов со стороны Банка России. К ним можно отнести заявления о возможном повышении ключевой ставки или более длительное удержание ее на текущем уровне.