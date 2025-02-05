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05 февраля 2025 года 08:40
В валютных торгах в РФ смогут участвовать банки 40 стран
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Антон Новодережкин/ТАСС
Правительство РФ увеличило до 40 число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов. Теперь участвовать в валютных торгах смогут представители Аргентины, Камбоджи, Лаоса, Мексики, Нигерии, Туниса и Эфиопии, пишут "Известия". Первоначальный перечень дружественных и нейтральных стран включал в себя более 30 государств, в число которых вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, а также Бразилия, Египет, Индия, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Южно-Африканская Республика и др. По словам проректора по научной работе Финансового университета при правительстве РФ Светланы Солянниковой, расширение перечня, во-первых, свидетельствует о развитии экономических связей со странами, включенными в список, во-вторых, дает дополнительные возможности для проведения международных платежей и снижения волатильности курса рубля. В-третьих, расширяет возможности для хеджирования валютных рисков коммерческих банков, брокеров и других участников внешнеэкономической деятельности. "Чем больше контрагентов на российском валютном рынке, тем выше его ликвидность и, соответственно, при прочих равных менее волатильны котировки", — отмечает директор департамента банковского развития Ассоциации банков России Николай Тарасов. Допуск большего количества иностранных банков поможет увеличить обороты конвертации российского рубля в валюты дружественных стран, полагает начальник управления интернет-трейдинга Инвестиционного банка "Синара" Сергей Выжлаков. Чем больше участвуют банки из других стран, тем более выгодной становится конвертация, сужаются спреды и растет ликвидность. В банке "Держава" поясняют, что сейчас ни одна валюта, кроме юаня, не торгуется на Мосбирже в значимых объемах, и тенденция скорее к снижению оборотов, переносу торгов на другие площадки либо в отдельные иностранные банки. О старте торгов какой-либо новой валютой давно не заявляла ни одна российская биржа. В банке полагают, что таким путем сейчас идет подготовка к появлению в РФ филиалов иностранных банков, и уже они будут представлены на российских биржах. В АРФГ отмечают, что текущее расширение перечня должно привести к более стабильному ценообразованию. Кроме того, участие иностранных банков в прямой валютной конвертации снижает зависимость двусторонних котировок нацвалют от колебания курсов мировых резервных валют.
Опубликовано Финмаркет
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