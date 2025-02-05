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05 февраля 2025 года 08:18

Поставщики запаслись бытовой электроникой

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Артем Геодакян/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС
5 февраля. FINMARKET.RU - На складах поставщиков бытовой электроники образовалась затоваренность, оверсток только ноутбуков в России достигает 55 тыс. штук, пишет "Коммерсантъ".

Ритейлеров электроники проблема пока не коснулась, их закупки проводятся в "штатном режиме". Текущие запасы на складах поставщиков и ожидаемые поставки должны обеспечить спрос, надеется гендиректор компании diHouse Юрий Родный. "С другой стороны, важно понимать, что рынок неоднородный, и ситуация разнится в зависимости от категории товара", - отметил он. Собеседник газеты среди участников рынка добавил, что дефицит некоторых категорий электроники в b2c-сегменте может возникнуть, если ритейлеры начнут распродавать товар сейчас, так как электроника приезжает в РФ спустя 3-4 месяца после заказа, а дистрибуторы сократили закупки.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  электроника,  запасы

 
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