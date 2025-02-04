Мишустин: за год рост ВВП РФ составил около 4%

4 февраля. FINMARKET.RU -ВВП РФ в 2024 году, по предварительной оценке, составил около 4%, заявил премьер-министр РФ Михаилв ходе стратегической сессии о реализации макроэкономической политики для устойчивого роста.

"По предварительной оценке Минэкономразвития, прирост ВВП РФ по итогам 2024 года составил около 4%, что было обусловлено высокой инвестиционной и потребительской активностью", - сказал Мишустин.

Основным драйвером роста, по его словам, стала обрабатывающая промышленность, которая выросла на 8% - "выше изначально прогнозируемой траектории".

"Это как раз тот сектор, где доля добавленной стоимости значительно больше, чем при простой продаже сырья, что подтверждает растущую технологичность российской экономики", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, важно "укрепить такой тренд в ближайшие годы".

Прогноз Банка России по росту ВВП РФ в 2025 году равен 0,5-1,5%. Вице-премьер Александр Новак в конце декабря заявлял, что правительство ожидает рост в 2025 году на 2,0-2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагает рост ВВП РФ в 2025 году на 1,5%.

Премьер также заявил, что правительство РФ и ЦБ выработали механизмы для координации действий по обеспечению сбалансированного роста экономики в условиях текущих уровней безработицы и инфляции.

"Нужно продолжить развивать экономику, другие сферы жизни страны, невзирая на текущие и вероятные вызовы в будущем. Для этого необходимо решить немало задач, в первую очередь, обеспечить сбалансированный рост с низкой безработицей и умеренной инфляцией, это подчеркивал глава государства. Правительство действует в координации с Банком России в части макроэкономической политики, отработан целый ряд механизмов, активно выстраиваем экономику предложения", - сказал глава правительства.

О том, что борьба с инфляцией (по итогам 2024 года составила 9,52%) должна балансироваться с мерами по поддержанию экономического роста и для этого потребуются согласованные действия правительства и ЦБ, в конце прошлого года неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, в том числе на фоне критики решений ЦБ по повышению ключевой ставки со стороны экономического сообщества.

"Нужно, чтобы набор тех инструментов, которые использует Центральный банк в своей политике, и набор тех инструментов, которые использует правительство для поддержания экономического роста и технологического развития страны, чтобы они сочетались друг с другом. А для этого нужна солидарная работа регулятора - Центрального банка - и правительства. До сих пор нам удавалось это сделать, надеюсь, что этот процесс будет поддержан и в ближайшее время, в ближайшей перспективе с окончательным результатом обеспечения и экономического роста, и сдерживания инфляции", - говорил глава государства в частности в декабре на форуме ВТБ "Россия зовет!".

На заседании в конце декабря 2024 года совет директоров ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 21%.