Экономисты предлагают ввести инвестиционный налог

4 февраля. FINMARKET.RU - Позитивная трансформация российской экономики только за счет вложений частного бизнеса невозможна, утверждают российские экономисты.

Без бюджетной подпитки темпы прироста инвестиций не превысят 2,4% в год даже при снижении ключевой ставки вдвое к 2026 году, а общие темпы экономического развития зафиксируются на уровне 2% в год, норма накопления значительно повышена не будет. Это означает, что без существенных усилий по расширению инвестиционной активности трансформация экономической системы только за счет генерируемых ею доходов станет проблематичной, утверждается в новом исследовании группы ученых-экономистов из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Но описываемый ими негативный сценарий выглядит просто суперзамечательным на фоне прогнозов для 2025 года. Рост ВВП в этом году упадет до 1,4-1,7% (по сравнению с 4% в 2024 году). А прирост инвестиций упадет до 1,3-1,7% (по сравнению с 6,8-7% в 2024 году). Именно такой уточненный прогноз опубликовал Центр макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП), пишет "Независимая газета" ..

Вывести страну из нынешнего инвестиционного кризиса экономисты ИНП РАН предлагают за счет временного введения нового оборотного налога, за счет которого будет начат инвестиционный подъем. "Повышение налогового бремени при упорядочении инвестиционных налоговых льгот по налогу на прибыль, временное введение налога на оборот и прочих налоговых новаций неизбежно приведет к некоторому снижению динамики доходов бизнеса и населения (при одновременном росте доходов государства). Однако повышение объемов перераспределения национального дохода через бюджетную систему позволит преодолеть этот негативный эффект в течение одного-двух лет, а суммарный прирост ВВП за три года может составить 3,4 трлн руб. Это не только позволит ускоренно нарастить государственное потребление и инвестиции, но и приведет к повышению динамики реальных доходов населения и бизнеса уже в краткосрочной перспективе", - пишут экономисты ИНП РАН.

Перед введением нового налога эксперты советуют властям разобраться с эффективностью уже выданных предприятиям льгот и преференций.