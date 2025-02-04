Выявлен первый вирус для кражи данных с фото на смартфонах

4 февраля. FINMARKET.RU - "Лаборатория Касперского" обнаружила ранее неизвестный троян, который крадет данные с фото на зараженных смартфонах.был обнаружен и в App Store, и в Google Play в 20 поддельных приложениях мессенджеров, ИИ-ассистентов, приложений для доставки еды и доступа к криптобирже, рассказал "Ведомостям" представитель компании. Программы, в которые был встроен вредоносный фреймворк, скачали из Google Play более 242 тыс. раз, уточнил он.

После скачивания и запуска на устройстве поддельное приложение запрашивает доступ к просмотру фото и с помощью оптического распознавания символов (OCR) анализирует текст на изображениях в галерее, объяснил представитель компании. Если стилер обнаруживает ключевые слова, то отправляет картинку злоумышленникам, добавил собеседник. Основная цель атакующих - найти фразы для восстановления доступа к криптокошелькам, чтобы заполучить цифровые активы жертв, пояснили в "Лаборатории". Кроме того, зловред может красть и другие данные, например содержание сообщений или пароли, если они есть на скриншотах, добавил представитель компании. Опасность обнаруженного трояна заключается в том, что он смог проникнуть в официальные магазины приложений.