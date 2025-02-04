Кредиторы стали чаще продавать просроченные займы

4 февраля. FINMARKET.RU - В России набирает обороты тренд по продаже долгов - когда кредитор, устав ждать возврата денег, продает документально подтвержденные обязательства частному лицу или коллекторскому агентству. А далее уже сотрудники таких фирм или частные взыскатели обращаются в суды, настаивая на получении задолженности в полном объеме и с процентами.

За последние полгода поток клиентов, которые хотят продать денежный долг, выросло в полтора раза, рассказал "Известиям" основатель маркетплейса "Долг.РФ" Иван Рыков. "Увеличение на 50% произошло после повышения стоимости судебных пошлин, - пояснил он. - Расклад между физическими и юридическими лицами, которые продают, 50 на 50".

В сентябре 2024 года стоимость минимальной судебной пошлины выросла в 10 раз (до 4 тыс. рублей), максимальной - в 15 (до 900 тыс.). Идти в суд, чтобы отсудить долг, для многих стало накладно. Отсюда и интерес к услуге по продаже обязательств.

Всплеск подобного интереса подтверждают и данные системы "Яндекс Вордстат", которая анализирует поисковые запросы в интернете. С марта по сентябрь 2024 года средний показатель запроса фразы "продать долг" составлял 29-30 тыс. В октябре и ноябре он увеличился до 35,3 тыс., в декабре достиг почти 38 тыс., а в январе 2025-го хотя и снизился, но незначительно - до 36,5 тыс.

По закону передать право требования долга может любой человек или организация - достаточно заключить соответствующий договор. И приобрести его могут как профессиональные взыскатели, так и физлица. Причем действия последних, в отличие от коллекторов, закон не регулирует, и требовать долг они могут гораздо жестче. Должники, попавшие к новым кредиторам, рассказывают о давлении и угрозах, а также завышенных процентах за просрочку платежей.