Власти не обсуждают льготную ипотеку за намерение завести детей

3 февраля. FINMARKET.RU - Инициатива о запуске льготной ипотеки для семей, которые планируют завести детей в течение 2-х лет, не обсуждается властями, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина. Пока не обсуждалось это и в парламенте, рассказал глава комитета по финансовым рынкам Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, запуск такой льготы привел бы к появлению новых схем обхода требований.

Такую идею в январе предложили представители строительной отрасли на заседании у вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, писали ранее СМИ. По задумке девелоперов программа должна гарантировать ставку в 6% на 2 года для любого заемщика, который планирует за это время стать родителем. Если после этого он документально подтвердит появление ребенка в семье, то сможет сохранить льготные условия. Если нет - ставку по ипотеке пересчитают, но по актуальным именно на тот момент расценкам. До этого момента бюджет будет оплачивать разницу между льготным и рыночным годовым процентом.

Строительная отрасль не просто так предлагает государству стимулировать спрос на недвижимость - в 2024 году власти снизили доступность льготной ипотеки. С июля перестала действовать массовая безадресная госпрограмма, с которой любой россиянин мог купить новостройку под 8% годовых. Получить семейную ипотеку могут только родители с хотя бы одним ребенком до шести лет, а из IT-ипотеки полностью исключили жилье в Москве и Санкт-Петербурге.

Инициатива рынка позволила бы расширить масштабы доступной поддержки, пояснил экономист Андрей Бархота. С ее помощью возможно вернуть спрос заемщиков, которые не подходят под новые условия госпрограмм и не готовы оформить ипотеку под заградительные проценты.

"Девелоперы пытаются сыграть на стремлении государства повысить рождаемость даже самыми "оригинальными" способами", - пояснил эксперт.

Девелоперы не просто так просят поддержку - в условиях высоких ставок им тяжело продать жилье без льготной ипотеки. Пока ситуация для них складывается не лучшим образом: согласно исследованию компании "Яков и партнеры", треть застройщиков может понести убытки в 2025 году, а их бизнес грозит стать менее выгодным. Помимо того, долговая нагрузка на них растет вместе с ключевой ставкой. В итоге в конце 2024 г. власти даже начали обсуждать необходимость моратория на банкротства девелоперов.

С учетом комментариев Минфина РФ вероятность запуска этой госпрограммы можно оценить как низкую, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В целом реализовать ее было бы непросто.