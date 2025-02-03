.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
03 февраля 2025 года 09:30
Сервис заселения в гостиницы Москвы по биометрии заработает до конца марта
|0
Владимир Гердо/ТАСС
3 февраля. FINMARKET.RU - В Москве до конца марта заработает сервис заселения в гостиницы по биометрии, пишет "Российская газета". Для этого там установят терминалы, которые в дальнейшем смогут выдавать ключи. Сервис успешно прошел тестирование и готов к работе, чтобы уменьшить очереди на стойках регистрации и закрыть дефицит кадров в отрасли. Первыми сервис подключат отели Москвы, а затем и регионы с высоким турпотоком. В Центре биометрических технологий "РГ" рассказали, что для заселения в номер будет достаточно одного взгляда в терминал на стойке регистрации. "Воспользоваться сервисом смогут те, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию в государственной Единой биометрической системе. Это можно сделать очно в банках по всей России", - уточнили специалисты. Решение о внедрении сервиса остается за руководством гостиниц. У гостей, в свою очередь, всегда будет возможность выбрать удобный способ регистрации - по паспорту или по биометрии. По мнению председателя Комитета по гостиничному бизнесу "Деловой России" Дмитрия Шлопака, первыми сервис подключат крупные отели - Cosmos Hotel Group, Four Seasons Hotel Moscow, The Ritz-Carlton, а примерно через год терминалы будут уже и в трех-, и четырехзвездочных гостиницах. Примерно 90% жителей столицы, по его словам, имеют подтвержденную биометрию, но в отелях останавливаются жители других регионов и иностранцы, среди которых этот процент гораздо ниже. Поэтому быть среди первых отелей, которые намерены подключиться к биометрии, рвутся не все.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.