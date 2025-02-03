Сервис заселения в гостиницы Москвы по биометрии заработает до конца марта

3 февраля. FINMARKET.RU - В Москве до конца марта заработает сервис заселения в гостиницы по биометрии, пишет "Российская газета" . Для этого там установят терминалы, которые в дальнейшем смогут выдавать ключи. Сервис успешно прошел тестирование и готов к работе, чтобы уменьшить очереди на стойках регистрации и закрыть дефицит кадров в отрасли.

Первыми сервис подключатМосквы, а затем и регионы с высоким турпотоком.

В Центре биометрических технологий "РГ" рассказали, что для заселения в номер будет достаточно одного взгляда в терминал на стойке регистрации. "Воспользоваться сервисом смогут те, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию в государственной Единой биометрической системе. Это можно сделать очно в банках по всей России", - уточнили специалисты. Решение о внедрении сервиса остается за руководством гостиниц. У гостей, в свою очередь, всегда будет возможность выбрать удобный способ регистрации - по паспорту или по биометрии.

По мнению председателя Комитета по гостиничному бизнесу "Деловой России" Дмитрия Шлопака, первыми сервис подключат крупные отели - Cosmos Hotel Group, Four Seasons Hotel Moscow, The Ritz-Carlton, а примерно через год терминалы будут уже и в трех-, и четырехзвездочных гостиницах.

Примерно 90% жителей столицы, по его словам, имеют подтвержденную биометрию, но в отелях останавливаются жители других регионов и иностранцы, среди которых этот процент гораздо ниже. Поэтому быть среди первых отелей, которые намерены подключиться к биометрии, рвутся не все.