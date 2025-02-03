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03 февраля 2025 года 09:25
Условия субсидирования ставки по льготным кредитным программам обновят
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Александр Астафьев/ТАСС
3 февраля. FINMARKET.RU - Максимальный размер субсидии из бюджета по программе льготных займов для малого и среднего бизнеса ("1764" - названа по номеру постановления правительства), которую реализует Минэкономразвития, будет ограничен 6% в период действия ключевой ставки выше 12%, следует из решения о порядке предоставления субсидии от 20 января, на которое ссылаются "Ведомости". Ранее условия по программе "1764" предполагали, что максимальный размер субсидии ограничен 9,75%. Меняется и подход выделения субсидии - теперь компенсация банкам будет перечисляться ежемесячно, а не на весь финансовый год, как было ранее. Как отмечает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, необходимость корректировать формулы субсидирования процентной ставки связана с увеличением нагрузки на бюджет из-за повышения ключевой ставки: прежняя формула была введена во времена, когда ключевая ставка была ниже 10%, поэтому не учитывала процентные риски для бюджета в случае ее значительного увеличения.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, МСБ, кредиты.льготы, ставки
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