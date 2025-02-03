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03 февраля 2025 года 09:39

Ведомства спасают свои субсидии от ограничений Минфина

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Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС
10 января. FINMARKET.RU - После решения властей о пересмотре правил участия бюджета в поддержке отраслей ради борьбы с инфляцией министерства стремятся вывести "отраслевые" субсидии из-под единых ограничений, пишет "Коммерсантъ".

Проекты поправок об особых условиях субсидирования уже подготовили Минпромторг и Минстрой. Минпромторг рассчитывает обойти правила конкурентной раздачи субсидий для приоритетных промышленных проектов и принимать решения об их поддержке на правительственной комиссии по импортозамещению. Минстрой же намерен устранить потолок участия бюджета в субсидировании кредитных ставок для проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  ведомства,  субсидии

 
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