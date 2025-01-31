Маркетплейсы увеличили сроки выплат продавцам

31 января. FINMARKET.RU - Продавцы столкнулись с увеличением сроков выплат за товары, проданные на маркетплейсах. Вместо 9–15 дней процесс теперь занимает 24–27 дня, пишет "Коммерсант" . По мнению экспертов, интернет-площадки таким образом пытаются подтолкнуть селлеров чаще пользоваться услугой по досрочному платному выводу своих денег, чтобы получить дополнительные оборотные средства, которые стало выгоднее держать на банковских счетах.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров называет тенденцию общей: период отсрочки платежа с начала 2025 года, по его мнению, продлен на неделю. Бурмистров добавляет, что с ростом процентных ставок по вкладам бизнес заинтересован в том, чтобы дольше хранить средства на банковских счетах. При показателе в 20% уровень еженедельного дохода составляет около 0,4%, поясняет он.

Партнер юридической группы "Яковлев и партнеры" Алина Тарасова отметила, что мнение продавцов при изменении графика выплат не учитывается:могут в одностороннем порядке менять договоры. Оспорить это в суде сложно - потребуется доказать недобросовестность площадок, поясняет юрист. Она уточнила, что маркетплейсы не открывают специальных счетов для продавцов: все средства поступают в собственность компании, а у селлеров - лишь право требования.