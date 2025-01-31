Растет степень одобрения выдачи автокредитов

31 января. FINMARKET.RU - В конце прошлого года банки значительно увеличили по сравнению с запрошенными одобренные суммы по автокредитам. В других сегментах розничного кредитования такой практики нет, пишет "Коммерсант" . По мнению экспертов, банкиры старались максимально стимулировать упавший спрос, включая допрасходы в тело кредита в обмен на снижение ставки. Граждане же, получившие в конце года премии и бонусы, не возражали.

Такая "щедрость" кредитных организаций может сохраниться и в ближайшее время, так как в условиях стагнирующего рынка и высокой конкуренции банки пытаются увеличить свой кредитный портфель. Как отметил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ клиентская база банков в автокредитовании заметно сократилась, "поэтому по новым заявкам на покупку автомобилей банки пошли на некоторое послабление".

При этом, автокредитование традиционно считается относительно безопасным, "так как обеспечено залогом в виде транспортного средства, поэтому риски в этой части тут минимальны", - отметил президент инвестплатформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов.