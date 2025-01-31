Запчасти для иномарок подорожали на 20-50%

31 января. FINMARKET.RU - Детали для иномарок в России подорожали за 2024 год в среднем на 20-50% - это в разы быстрее средней инфляции (9,5%), выяснили "Известия"

Например, на одном из крупнейших маркетплейсов цена оригинальных деталей для иномарок увеличилась в среднем на 50-80%, рассказали в аналитической компании JVO. Там добавили: на неоригинальные аналоги из Турции, Китая и Кореивыросли меньше - "всего" на 25-45%.

Больше всего подорожали электронные компоненты, такие как датчики, камеры, блоки управления, - некоторые почти вдвое. Второе место занимают элементы трансмиссии и двигателя (турбины, сцепление, топливные насосы) - на них цена выросла в среднем в полтора раза. Колодки и диски на третьем месте - их стоимость повысилась на 30-55%, добавили в JVO.

Хуже всего ситуация оказалась с европейскими марками: Mercedes, BMW, Volvo, Skoda, Audi и Volkswagen. Проблема в том, что сложности с поставкой деталей из-за санкций и трудностей с оплатой только нарастают. Среди других факторов автосервисы и страховщики называют скачки курсов валют и общую инфляцию. При этом сроки ремонта также увеличиваются из-за проблем с логистикой, а полисы каско дорожают.