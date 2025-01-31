Онлайн-продажи товаров повседневного спроса выросли до 1,2 трлн руб.

31 января. FINMARKET.RU - В 2024 г. общий объем продаж на российском рынке e-grocery (онhttps://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/01/31/1089380-onlain-prodazhi-tovarov-povsednevnogo-sprosaлайн-торговля продуктами питания и товарами первой необходимости) впервые превысил 1 трлн руб. Объем продаж за год вырос на 44% - с 824 млрд до 1,2 трлн руб., рассказал "Ведомостям" представитель аналитической компании Data Insight. По данным компании, число заказов достигло 788 млн, что на 33% больше, чем в 2023 г.

Гендиректор аналитической компании "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров приводит похожую оценку. В 2024 г. совокупный объем онлайн-продаж продовольственных товаров (с учетом маркетплейсов, но без учета продаж алкоголя по модели покупки онлайн с самовывозом) вырос на 40% - с 918 млрд руб. в 2023 г. почти до 1,3 трлн руб., рассказывает Бурмистров.

В "Нильсене" также наблюдают схожую динамику. Онлайн-рынок FMCG (товаров повседневного спроса) растет на уровне 35% год к году, рассказывает исполнительный директор исследовательской компании Константин Локтев. По его словам, особенно активноразвиваются в регионах, где в 2024 г. зафиксирован рост на уровне 40%. Локтев прогнозирует, что в 2025 году рынок продолжит расти. Но эксперт отметил, что правильнее было бы говорить не о "росте", а о "развитии" онлайн-рынка, поскольку он "переходит от экстенсивного расширения за счет новых покупателей и новых территорий к интенсивному, выражающемуся в увеличении доли продаж и значимости канала для покупательской корзины". Тем более что даже в городах с наибольшим проникновением интернет-торговли этот потенциал еще не исчерпан.

В Data Insight отмечают, что темпы роста в течение года постепенно снижались. К замедлению развития рынка привели высокая стоимость услуг доставки и дефицит курьеров, объясняет старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова. Она добавляет, что темпы роста во многом поддерживались за счет промоакций игроков рынка, благодаря которым онлайн-заказ мог стать привлекательнее традиционной покупки. Но с сокращением объемов промоактивностей влияние этого фактора ушло, отмечает аналитик.