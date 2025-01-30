Регоператорам по вывозу мусора придется убирать контейнерные площадки

30 января. FINMARKET.RU - Региональных операторов обяжут заниматься закупкой, обустройством и уборкой контейнерных площадок. Такие поправки вносит в законопроект Российский экологический оператор совместно с Минприроды, пишет "Российская газета"

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, в РЭО подготовили поправки, обязывающие регоператоров заниматься закупкой и обустройством площадок, в том числе их уборкой. По словам Буцаева, расходы на это будут заложены в тарифы, но так как они регулируются регионом, то он сможет выделять субсидии регоператорам, чтобы рост тарифа ограничивать.

"Данная практика уже применяется в отношении контейнеров. Например, по субсидии в 2021-2022 годах 57 субъектовзакупили 153 975 контейнеров", - добавил глава РЭО.

Как отметили в компании, согласно действующим законам, в необходимую валовую выручку регоператора можно включить расходы на приобретение и содержание только контейнеров и бункеров, но не площадок. Эту проблему регионам поможет решить проект федерального закона № 780 703?8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления". В нем прописано, что функции по созданию и содержанию контейнерных площадок могут быть переданы регоператору.

"Таким образом, создавать и содержатьможно будет либо силами органов местного самоуправления, либо предоставляя муниципалитетам субсидии из бюджетов субъектов РФ, либо включая соответствующие обязанности в функционал регионального оператора. В последнем случае должно быть заключено совместное соглашение между органом местного самоуправления, органом власти субъекта РФ и регоператором. Рассмотрение проекта закона во втором чтении планируется в марте-апреле 2025 года", - рассказали в РЭО.