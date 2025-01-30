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30 января 2025 года 09:18
Операторов обяжут определять звонящего с городского номера
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EPA/ТАСС
30 января. FINMARKET.RU - Власти вводят общероссийский автоматический определитель входящих городских номеров. Абонент будет видеть надпись "банк", "полезные услуги" и так далее. Это позволит понять, звонит компания или мошенник. Минцифры сделает эти правила идентификации обязательными для всех операторов связи, узнали "Известия", ознакомившиеся с новым проектом поправок Минцифры в действующее регулирование, в том числе в закон "О связи". Цель поправок — защитить россиян от мошенников, которые активно используют для этого телефоны. Как правило, злоумышленники представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов, которые вызывают доверие у россиян, что позволяет нарушителям совершать преступление. По данным МВД, которые представлены в документах Минцифры, в 2023 году количество преступлений, связанных и использованием информационно-коммуникационных технологий, выросло почти на 30%, до 677 тыс. случаев, за девять месяцев 2024 года — на 16%, это более 564 тыс. случаев. В структуре преступлений за 2023 год на кражи пришлось 119,2 тыс. инцидентов (+5% к 2022 году). При совершении преступлений злоумышленники чаще использовали Сеть — 78%, на второй позиции — мобильная связь. Поэтому регулятор предлагает ввести новые обязательные правила — речь идет об идентификации и проверке личности пользователей, а также маркировке звонков. Инициатива входит в пакет мер по защите от кибермошенников, которые разрабатывает Минцифры, — добавили там. — У некоторых операторов уже есть сервисы, позволяющие определить, кто совершает обзвон. Важно, чтобы эта функция была доступна для всех абонентов на постоянной основе. Такое информирование позволит абонентам отличать полезные звонки от нежелательных.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, связь, звонки, маркировка
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