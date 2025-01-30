Операторов обяжут определять звонящего с городского номера

30 января. FINMARKET.RU - Власти вводят общероссийский автоматический определитель входящих городских номеров. Абонент будет видеть надпись "банк", "полезные услуги" и так далее. Это позволит понять, звонит компания или мошенник. Минцифры сделает эти правила идентификации обязательными для всех операторов связи, узнали " Известия ", ознакомившиеся с новым проектом поправок Минцифры в действующее регулирование, в том числе в закон "О связи".

Цель поправок — защитить россиян от мошенников, которые активно используют для этого телефоны. Как правило, злоумышленники представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов, которые вызывают доверие у россиян, что позволяет нарушителям совершать преступление.

По данным МВД, которые представлены в документах Минцифры, в 2023 году количество преступлений, связанных и использованием информационно-коммуникационных технологий, выросло почти на 30%, до 677 тыс. случаев, за девять месяцев 2024 года — на 16%, это более 564 тыс. случаев. В структуре преступлений за 2023 год на кражи пришлось 119,2 тыс. инцидентов (+5% к 2022 году). При совершении преступлений злоумышленники чаще использовали Сеть — 78%, на второй позиции — мобильная. Поэтому регулятор предлагает ввести новые обязательные правила — речь идет об идентификации и проверке личности пользователей, а также маркировке звонков.

Инициатива входит в пакет мер по защите от кибермошенников, которые разрабатывает Минцифры, — добавили там. — У некоторых операторов уже есть сервисы, позволяющие определить, кто совершает обзвон. Важно, чтобы эта функция была доступна для всех абонентов на постоянной основе. Такое информирование позволит абонентам отличать полезныеот нежелательных.