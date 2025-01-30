Для МСП расчитали новые условия по льготным кредитам

30 января. FINMARKET.RU - Минэк уведомил банки о начале реализации программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых в рамках профильного федерального проекта в 2025–2030 гг. Это следует из письма директора департамента развития МСП и налогового стимулирования Андрея Тараканова в адрес кредитных организаций, на которое ссылаются "Ведомости". В письме отмечается, что лимит кредитования составит 100 млрд руб. ежегодно – на эту сумму бизнес сможет получить займы на инвестиционные цели. В I квартале 2025 г. министерство проведет отбор уполномоченных банков, которые будут участвовать в программе, говорится в письме.

Максимальная ставка для заемщиков составит 17,5% годовых на период субсидирования кредитов при ключевой 21%, сообщил "Ведомостям" представитель Минэка. Обслуживание обязательств по займам, выданным в 2019–2024 гг., продолжится при условии неизменности их сроков и объемов, добавил он. Ставка для заемщиков по "старым" кредитам останется прежней.

Особенностью новой программы будет приоритизация выдач по отраслям – т. е. они будут доступны бизнесу, который работает по утвержденному правительством списку отраслей, уточнил "Ведомостям" источник, знакомый с ходом обсуждения. Такой перечень сейчас формируется, добавил он. Подход уже применялся при выдаче льготных кредитов с 2024 г. Традиционно к приоритетным отраслям относились обрабатывающие производства (в том числе производство пищевых продуктов, одежды, автотранспортных средств, машин и оборудования, лекарств), транспортировка и хранение, гостиницы и общепит, деятельность научная и техническая.

Новыепредполагается выдавать преимущественно на инвестцели. При этом, как отмечает федеральный чиновник, допускается выдача займов и на пополнение оборотных средств, но их доля не должна превышать 20%.