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30 января 2025 года 08:49
Для МСП расчитали новые условия по льготным кредитам
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Донат Сорокин/ТАСС
30 января. FINMARKET.RU - Минэк уведомил банки о начале реализации программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых в рамках профильного федерального проекта в 2025–2030 гг. Это следует из письма директора департамента развития МСП и налогового стимулирования Андрея Тараканова в адрес кредитных организаций, на которое ссылаются "Ведомости". В письме отмечается, что лимит кредитования составит 100 млрд руб. ежегодно – на эту сумму бизнес сможет получить займы на инвестиционные цели. В I квартале 2025 г. министерство проведет отбор уполномоченных банков, которые будут участвовать в программе, говорится в письме. Максимальная ставка для заемщиков составит 17,5% годовых на период субсидирования кредитов при ключевой 21%, сообщил "Ведомостям" представитель Минэка. Обслуживание обязательств по займам, выданным в 2019–2024 гг., продолжится при условии неизменности их сроков и объемов, добавил он. Ставка для заемщиков по "старым" кредитам останется прежней. Особенностью новой программы будет приоритизация выдач по отраслям – т. е. они будут доступны бизнесу, который работает по утвержденному правительством списку отраслей, уточнил "Ведомостям" источник, знакомый с ходом обсуждения. Такой перечень сейчас формируется, добавил он. Подход уже применялся при выдаче льготных кредитов с 2024 г. Традиционно к приоритетным отраслям относились обрабатывающие производства (в том числе производство пищевых продуктов, одежды, автотранспортных средств, машин и оборудования, лекарств), транспортировка и хранение, гостиницы и общепит, деятельность научная и техническая. Новые кредиты предполагается выдавать преимущественно на инвестцели. При этом, как отмечает федеральный чиновник, допускается выдача займов и на пополнение оборотных средств, но их доля не должна превышать 20%.
Опубликовано Финмаркет
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