Региональные рынки затоварились новостройками

30 января. FINMARKET.RU - Падение спроса на квартиры в новостройках после отмены массовой льготной ипотеки привело к серьезному затовариванию на крупных региональных рынках жилищного строительства, пишет "Коммерсантъ".

Так, в Подмосковье и Краснодарском крае к концу 2024 года нераспроданными оставались около половины от общего объема запланированных к реализации площадей.

На продажи давит высокая ключевая ставка Центробанка. Не решают проблемы, возникшие с продажами квартир в новостройках не только в Краснодаре и Подмосковье, но и в целом по стране, рассрочки от девелоперов и сохраняющаяся семейная ипотека, считает вице-президент девелоперской компании RBI Дмитрий Фалкин. Коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров отмечает, что многие потенциальные покупатели теперь предпочитают приобретать квартиры на вторичном рынке или арендовать.