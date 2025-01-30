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30 января 2025 года 08:41
Региональные рынки затоварились новостройками
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Эрик Романенко/ТАСС
30 января. FINMARKET.RU - Падение спроса на квартиры в новостройках после отмены массовой льготной ипотеки привело к серьезному затовариванию на крупных региональных рынках жилищного строительства, пишет "Коммерсантъ". Так, в Подмосковье и Краснодарском крае к концу 2024 года нераспроданными оставались около половины от общего объема запланированных к реализации площадей. На продажи давит высокая ключевая ставка Центробанка. Не решают проблемы, возникшие с продажами квартир в новостройках не только в Краснодаре и Подмосковье, но и в целом по стране, рассрочки от девелоперов и сохраняющаяся семейная ипотека, считает вице-президент девелоперской компании RBI Дмитрий Фалкин. Коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров отмечает, что многие потенциальные покупатели теперь предпочитают приобретать квартиры на вторичном рынке или арендовать.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, новостройки, спрос
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