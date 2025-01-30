Некоторые микрокредитные компании в регионах допустят к ипотеке

30 января. FINMARKET.RU - Правительствоподдержало законопроект сенаторов, который разрешает микрокредитным компаниям, полностью принадлежащим субъектам РФ, предоставлять ипотечные займы гражданам.

Согласно действующему законодательству, правом на выдачу ипотеки обладают банки, а также ряд кооперативов, созданных по решению правительства РФ (военная ипотека). До июня 2024 г. ипотечные займы могли выдавать уполномоченные ДОМ.РФ организации, их перечень публиковался на официальном сайте компании, но в мае 2024 г. Госдума приняла закон, по которому эти компании (47 на момент принятия документа) лишались права на выдачу ипотеки. Это было связано с тем, что такие организации неподконтрольны ЦБ и часто практикуют недобросовестные методы.

Новые поправки вступили в силу в июне, но уже в июле 2024 года сенаторы представили законопроект (N676714-8), в котором было предложено изменить ограничительную норму и наделить микрокредитные компании, 100 % акций которых принадлежат субъекту РФ, правом выдавать ипотечные займы гражданам в рамках государственных программ регионов.

Субъект РФ может быть учредителем только одной такой микрокредитной компании. На этот раз к контролю было решено подключить ЦБ, который должен будет устанавливать дополнительные требования данным микрокредитным компаниям. ЦБ также должен будет формировать перечень данных компаний и размещает сведения о них на официальном сайте регулятора.

Правительство в своем отзыве законопроект сенаторов поддержало. Не согласившись только с нормой, по которой в данном виде ипотечного кредитования смогут участвовать средства материнского капитала. "Предлагаемое законопроектом решение о направлении средств материнского капитала на погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам, выданным микрокредитными компаниями, является необоснованным", - говорится в заключении.

Комитет Госдумы по финансовому рынку в проекте заключения на законопроект отметил, что существующие микрокредитные компании со 100% участием субъекта РФ будут ограничены в своей деятельности, если создавались для выдачи ипотеки не только в рамках государственных программ. Также, по мнению комитета, сама специфика работы микрокредитных организаций не подразумевает выдачу ипотеки, и ко второму чтению поправки лучше прописать в законе о потребительском кредитовании.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.