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29 января 2025 года 10:47

Минфин намерен увеличить интенсивность проверок аудиторов

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DPA/ТАСС
DPA/ТАСС
29 января. FINMARKET.RU - Минфин собирается увеличить интенсивность проверок аудиторов в части исполнения требований антиотмывочного законодательства их клиентами, а также расширить список общественно значимых организаций, подлежащих обязательному аудиту. Услуги подобным организациям оказывает ограниченное количество участников рынка, и такие аудиторские компании смогут отчасти компенсировать затраты на исполнение дополнительных требований регулятора за счет расширения бизнеса, пишет "Коммерсант".

Как считает гендиректор компании "Эксперт Бизнес-Решения" Павел Митрофанов, небольшие игроки, где время каждого специалиста дефицитнее, чем у крупных компаний, столкнутся с необходимостью расширять штат, то есть новые требования для них окажутся "дороже". По сути, эффективный контроль со стороны регуляторов может привести к исключению из СРО небольших компаний, на которых приходится 50-80% рынка, так как они не могут переложить дополнительные расходы на своих клиентов в текущей ситуации на аудиторском рынке, полагает гендиректор "Русаудита" Евгений Самойлов. Расширение перечня ОЗО выглядит своеобразной компенсацией в части расширения рынка для аудиторов, которых вынуждают нести больше издержек работы в этом рынке, но только для крупных и средних игроков, заключил Митрофанов.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  Минфин,  аудит

 
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