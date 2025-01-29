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29 января 2025 года 10:47
Минфин намерен увеличить интенсивность проверок аудиторов
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DPA/ТАСС
29 января. FINMARKET.RU - Минфин собирается увеличить интенсивность проверок аудиторов в части исполнения требований антиотмывочного законодательства их клиентами, а также расширить список общественно значимых организаций, подлежащих обязательному аудиту. Услуги подобным организациям оказывает ограниченное количество участников рынка, и такие аудиторские компании смогут отчасти компенсировать затраты на исполнение дополнительных требований регулятора за счет расширения бизнеса, пишет "Коммерсант". Как считает гендиректор компании "Эксперт Бизнес-Решения" Павел Митрофанов, небольшие игроки, где время каждого специалиста дефицитнее, чем у крупных компаний, столкнутся с необходимостью расширять штат, то есть новые требования для них окажутся "дороже". По сути, эффективный контроль со стороны регуляторов может привести к исключению из СРО небольших компаний, на которых приходится 50-80% рынка, так как они не могут переложить дополнительные расходы на своих клиентов в текущей ситуации на аудиторском рынке, полагает гендиректор "Русаудита" Евгений Самойлов. Расширение перечня ОЗО выглядит своеобразной компенсацией в части расширения рынка для аудиторов, которых вынуждают нести больше издержек работы в этом рынке, но только для крупных и средних игроков, заключил Митрофанов.
Опубликовано Финмаркет
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