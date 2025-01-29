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29 января 2025 года 09:49
Число действующих в России МФО снизилось до минимума
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Владимир Смирнов/ТАСС
29 января. FINMARKET.RU - Количество действующих микрофинансовых организаций (МФО) в России опустилось ниже 900 - минимального значения за все время ведения реестра Банка России, выяснила "Российская газета" Участники покидают рынок из-за ужесточения регулирования, считают эксперты, и этот процесс продолжится. Число МФО сокращается не первый год. С 2014 года, когда было 4200 компаний, оно упало до 897 в начале 2025-го. За 2023 год рынок недосчитался 153 игроков, что стало рекордом после падения в начале пандемии. В 2024-м реестр покинули более 100 МФО. В последние годы темпы отзыва лицензий микрофинансовых организаций существенно сократились. Однако вместе с тем уменьшается и приток новых игроков, особенно на фоне ужесточения регулирования. Преимущественно уходят наименее технологичные компании, которым трудно масштабироваться под растущим регуляторным давлением, ранее отмечали аналитики рейтингового агентства. Конкурировать за качественных заемщиков с крупными МФО становится все сложнее.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, МФО, статистика
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