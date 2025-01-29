В РФ обсуждается дополнительная индексация стоимости госконтрактов в стройке

29 января. FINMARKET.RU - Минстрой совместно с Минфином прорабатывают механизм изменения стоимости госконтрактов на"в рамках их исполнения" с учетом индексов, выпускаемых Минстроем (индексы стоимости строительных материалов формируются на основе мониторинга Главгосэкспертизы и обновляются ежеквартально), сообщил замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев, выступая на профильном круглом столе в Совете Федерации 28 января.

С предложением скорректировать порядок пересчета цены контрактов ранее выступал бизнес, пишут "Ведомости" . В частности, Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) предложила правительству включить в федеральные законы № 44 (о госзакупках) и № 223 (о закупках госкомпаний) механизм обязательного ежегодного пересчета начальной (максимальной) цены госконтрактов (НМЦК) на выполнение строительных работ (а также реконструкции и капитальному ремонту). Об этом "Ведомостям" сообщила генеральный директор НАИК Мария Ярмольчук. Действующий порядок определения НМЦК построен на условиях твердой договорной цены с учетом прогнозной инфляции по данным Минэка, а механизм пересчета цен в условиях опережающей инфляции отсутствует, пояснила Ярмольчук. Разница между НМЦК и фактической ценой контракта составляет в среднем 28%, добавила она.

Мера позволит возместить понесенные подрядчиками затраты, а также снизить финансовую нагрузку на подрядные организации в условиях опережающего роста стоимости строительных ресурсов (выше уровня инфляции), считает глава ассоциации. Кроме того, по ее мнению, новый механизм даст возможность государству "оперативно реагировать на изменения экономической ситуации, в том числе на рынке строительных ресурсов".

Если будет введен ежегодный пересчет по актуальным индексам-дефляторам, это должно ускорить и упростить взаимодействие участников рынка (заказчика, подрядчиков, курирующих министерств), сделать его более объективным и нейтральным по отношению ко всем сторонам, считает гендиректор аналитического агентства Sherpa Group Александра Галактионова.