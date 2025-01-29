Годовая инфляция в 20 регионах РФ превысила 10%

29 января. FINMARKET.RU -в регионах России в 2024 году распределилась неравномерно. По итогам декабря в 20 субъектах рост цен разогнался выше 10%, следует из данных Росстата. Среди них - Бурятия (10,53%), Алтай (10,55%), Марий Эл (10,65%), Севастополь (10,69%), Тамбовская область (10,8%), Дагестан (11,03%), Чувашия (11,04%), пишут "Известия"

В совокупности инфляция выше среднероссийской отметки (9,5%) была зафиксирована в 39 регионах страны, уточнили "Известиям" в Росстате.

Однако и инфляцией ниже среднего уровня смогли похвастаться 46 субъектов. При этом ближе всего к таргету в 4% оказались Чукотский автономный округ (5,11%). Почти в 1 п.п. от него Ненецкий автономный округ, где рост цен достиг 6,26%, а на третьем месте оказалась Сахалинская область (7,15%).

В то же время увеличивается инфляционное неравенство регионов. Разница между субъектом с самым быстрым ростом цен - Чувашией (11,04%) и самым медленным - Чукоткой (5,11%), в прошлом году составила почти 6 п.п. При этом годом ранее он был ниже - около 5,5 п.п., уточнили в Росстате.

В последнее время разброс инфляции по регионам увеличился, подтвердили "Известиям" тенденцию в пресс-службе ЦБ. Главная причина в том, что структурная перестройка экономики, которая началась в 2022-м, идет неравномерно: в тех субъектах, что уже успели адаптироваться к новым условиям, ситуация с ценами более стабильна.