Разрешение экспорта бензина могут продлить для крупных НПЗ

29 января. FINMARKET.RU - Правительство в ближайшие дни может продлить на месяц, до 28 февраля, разрешение для компаний-переработчиков экспортироватьиз РФ. До середины февраля Минэнерго должно представить в правительство предложения по сохранению экспорта бензина, но с учетом новых санкций, пишет "Коммерсант" , ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники издания на нефтяном рынке считают, что с продлением экспорта нефтепродуктов правительство сможет частично компенсировать потери нефтяных компаний от последних санкций США, введенных 10 января. В рамках этих санкций в отношении нефтяной промышленности РФ в черный список попало более 180 танкеров, в основном перевозящих российское сырье. Из-за этого у нескольких десятков судов возникли сложности с разгрузкой, а также резко взлетели ставки фрахта. То есть, говорят источники издания, максимальные объемы российской нефти будут перерабатываться внутри страны и направляться нав виде нефтепродуктов, в отношении которых нет таких жестких ограничений.

За неделю с 20 по 26 января ставки фрахта нефти из Козьмино, откуда сырье идет в основном в Китай и Индию, увеличились на 14% относительно предыдущей недели. Из портов Балтийского и Черного морей цены снизились на 4-7%, но остаются на высоком уровне.

Между тем, внутри России резко стали расти цены на бирже - за последние четыре торговых сессии их стоимость на СПбМТСБ поднялась почти на 6-7% по национальному индексу (объединяет все НПЗ России), до этого котировки снижались с первых торговых дней января.