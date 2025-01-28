Банки ограничат внесение денег на виртуальные карты, выпущенные менее двух дней назад

28 января. FINMARKET.RU - Банки готовятся ограничить внесение денег на, которые выпущены менее двух дней назад. Для борьбы с мошенниками Национальная система платежных карт (НСПК - оператор карт "Мир") с весны этого года планирует запустить новый сервис, который будет опциональным, заявили "Известиям" в компании. Он позволит по поручению банка ограничивать операции внесения денег на токенизированные (или виртуальные) карты, если они были выпущены менее двух дней назад.

Речь о картах, которые формируются в банковском приложении или в отдельной специальной утилите (например, Mir Pay) и хранятся на мобильном устройстве, где они выпущены. Но к одному физическому "пластику" можно выпустить несколько токенов на разных устройствах.

Такой сервис потребовался, так как в России сейчас массово распространяется способ обмана с помощью токенизирвоанных карт, писали "Известия". Злоумышленники убеждают клиента подвязать в свой электронный кошелек, например в Mir Pay, некую виртуальную карту, а затем через банкомат перечислить на нее наличные якобы ради их спасения. Правда, владелец их больше не увидит. При этом человек не волнуется о безопасности, так как пользуется собственным телефоном.

Несмотря на то, что платежи смартфоном сейчас работают только на устройствах с Android, этот способ обмана становится массовым, сообщали "Известиям" в ЦБ. По оценкам Сбера, примерно половина похищаемых средств сейчас выводится по схеме, когда злоумышленники убеждают жертву установить на смартфон приложение мобильной платежной системы и привязать к устройству банковскую карту, которая принадлежит мошенникам.

Именно поэтому крупнейшие банки заинтересованы в том, чтобы реализовать сервис НСПК и ограничить внесение средств на вновь созданные виртуальные карты.

В ЦБ оперативно не ответили на вопрос "Известий" о том, как в регуляторе относятся к внедрению сервиса по ограничению внесения наличных на вновь созданные виртуальные карты. Однако ранее в Банке России заявляли, что кредитные организации нужно законодательно обязать ограничивать пополнение счета на сумму более 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента выпуска виртуальной карты. Такая мера среди прочего уже включена в законопроект о "периоде охлаждения" для кредитов, который Госдума приняла в первом чтении в январе.

Если власти действительно обяжут банки внедрить эту меру - то с помощью сервиса НСПК игроки рынка смогут сделать это быстрее и эффективнее.