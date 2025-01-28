Туристско-рекреационные ОЭЗ хотят сделать привлекательнее для инвестиций

28 января. FINMARKET.RU - Минэкономразвития прорабатывает внесение поправок в законодательство об особых экономических зонах (ОЭЗ, вид территориального режима, который предоставляет резидентам ряд преимуществ, в том числе налоговые льготы), сообщил "Ведомостям" представитель министерства. В частности, министерство хочет упростить правила их создания длятуристско-рекреационного типа (ТРТ).

ОЭЗ ТРТ предназначены только для развития туризма, в них не действует процедура свободной таможенной зоны, но возможно строительство жилищного фонда. На территории могут вести предпринимательскую деятельность инвесторы, которые не являются резидентами ОЭЗ (в отличие от ОЭЗ других типов), минимальный объем инвестиций не устанавливается. Общая площадь ОЭЗ ТРТ не превышает 60 кв. км.

Одно из предлагаемых изменений - это снятие барьеров для участников туристско-рекреационных ОЭЗ по ведению иных видов деятельности при привлечении долевого финансирования, сообщил представитель министерства. Сейчас доход от видов деятельности, не связанных с туризмом, не должен превышать 10%. Для получения такого послабления участник должен будет сохранить гостиничный фонд под управлением резидента ОЭЗ на основании договоров доверительного управления. Это позволит привлекать средства для строительства гостиниц, сообщили в министерстве.

Минэкономразвития также предлагает позволить включать в ОЭЗ земли лесного фонда по согласованию с Рослесхозом. Они автоматически будут входить в категории особо охраняемых территорий и объектов, сообщил представитель министерства. Также в состав ОЭЗ можно будет включать акватории водных объектов, добавили там.

О том, что министерство прорабатывает инициативу по включению водоемов в ОЭЗ, сообщал врио директора департамента регионального развития Минэкономразвития Александр Солдатов осенью 2024 г. По его словам, это позволит развивать яхтенные марины и активные виды отдыха на воде.

Кроме того, Минэк планирует изменить порядок и условия резервирования земельных участков резидентами ОЭЗ, а также уточнить условия разрешения ситуаций, когда на один участок претендует несколько инвесторов, сообщил представитель ведомства.

Министерство также прорабатывает критерии создания иплощади ОЭЗ, чтобы "учесть обновленные приоритеты пространственного развития страны и сделать работу режимов более эффективной", сказал Солдатов.