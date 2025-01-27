"Серые" майнеры похищают электричество на 10 млрд руб. в год

27 января. FINMARKET.RU -электричества в России "серыми" майнерами достигли суммы в 10 млрд руб. в год. Об этом "Известиям" рассказал директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим. По его словам, добыча криптовалют, осуществляемая с нарушением правил, приводит к ряду негативных последствий: снижению доходов энергетических компаний, увеличению нагрузки на энергосистемы регионов, износу электросетей, а также пожарам и повреждению имущества.

Как рассказали в пресс-службе "Россетей", в 2023-2024 годах в регионах СКФО (зона ответственности компании "Россети Северный Кавказ") выявлено 72 незаконные майнинг-фермы, на территории Хакасии (в зоне ответственности филиала "Россети Сибирь" - "Хакасэнерго") выявлено 12 фактов неучтенного потребления электроэнергии майнинг-фермами.

По всем установленным случаям хищения электроэнергии в целях энергоснабжения майнинг-ферм в территориальные правоохранительные органы направляются соответствующие материалы, возбуждаются административные и уголовные дела, пояснили в "Россетях".

За 5 лет в суд было направлено 2,1 тыс. исковых заявлений в отношении "серых" добытчиков, отметили в компании. К настоящему времени суд удовлетворил 1,35 тыс. исков, еще 400 находятся на рассмотрении. По принятым судебным решениям майнеры должны более 650 млн рублей, добавили там.

Как отметили в Минэнерго, добыча электронной валюты в перспективе является важной отраслью экономики, которая с 2024 года официально регулируется, а запреты ее в отдельных регионах объясняются рисками возникновения энергодефицита. "Пока в таких субъектах не будут созданы дополнительные генерирующие мощности из-за возможных негативных последствий для населения, производство электронной валюты в них разрешать нецелесообразно", - пояснили "Известиям" в министерстве.

24 декабря 2024 года правительствоутвердило список из 13 регионов и территорий страны, где с 1 января 2025 года вводится запрет на майнинговую деятельность. Действовать он будет до 15 марта 2031 года. Речь идет о Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Добыча криптовалюты также запрещена на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Ограничения для них будут действовать в пики энергопотребления: в 2025 году - с 1 января по 15 марта, в последующие годы - с 15 ноября по 15 марта.