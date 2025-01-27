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27 января 2025 года 09:34

Минтруд расширит самооценку условий труда для бизнеса

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Владимир Гердо/ТАСС
Владимир Гердо/ТАСС
27 января. FINMARKET.RU - Минтруд подготовил новый перечень видов деятельности, в которых субъекты малого бизнеса смогут претендовать на упрощенную спецоценку рабочих мест, пишет "Коммерсант". Спецоценка условий труда — процедура, по результатам которой рабочему месту присваивается класс профессионального риска в зависимости от вредных и опасных факторов производства. Работодатели обязаны уплачивать в Социальный фонд сраховые взносы, которые зависят от класса риска, а сотрудники, работающие во вредных и опасных условиях, могут рассчитывать на ряд льгот от работодателя, а также на ускоренный выход на пенсию — мужчины в 50 лет, женщины — в 45.

Как следует из опубликованного ведомством текста проекта постановления, Минтруд предлагает расширить перечень видов деятельности, которым разрешено самодекларирование, в семь раз — с 12 до 86 позиций. По данным Соцфонда, всего в РФ на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда занято примерно 8 млн человек.

От результатов оценки зависят тарифы страхования от несчастных случаев на производстве. По оценке как бизнеса, так и профсоюзов, расширение "самооценки" оправдано - в основном в перечень попали отрасли с минимальными показателями травматизма.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  Минтруд,  бизнес

 
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