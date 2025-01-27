Минтруд расширит самооценку условий труда для бизнеса

27 января. FINMARKET.RU -подготовил новый перечень видов деятельности, в которых субъекты малого бизнеса смогут претендовать на упрощенную спецоценку рабочих мест, пишет "Коммерсант" . Спецоценка условий труда — процедура, по результатам которой рабочему месту присваивается класс профессионального риска в зависимости от вредных и опасных факторов производства. Работодатели обязаны уплачивать в Социальный фонд сраховые взносы, которые зависят от класса риска, а сотрудники, работающие во вредных и опасных условиях, могут рассчитывать на ряд льгот от работодателя, а также на ускоренный выход на пенсию — мужчины в 50 лет, женщины — в 45.

Как следует из опубликованного ведомством текста проекта постановления, Минтруд предлагает расширить перечень видов деятельности, которым разрешено самодекларирование, в семь раз — с 12 до 86 позиций. По данным Соцфонда, всего в РФ на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда занято примерно 8 млн человек.

От результатов оценки зависят тарифы страхования от несчастных случаев на производстве. По оценке как бизнеса, так и профсоюзов, расширение "самооценки" оправдано - в основном в перечень попали отрасли с минимальными показателями травматизма.